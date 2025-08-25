پخش زنده
امروز: -
مرحله پایانی از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابتهای جهانی کرواسی روزهای ۹ شهریورماه تا اعزام به این مسابقات در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده مرحله پایانی از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که میباید ساعت ۱۵ روز ۹ شهریورماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی
آنالیزور: علی مدهنی – سعید ابراهیمی
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود.