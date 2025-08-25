به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده مرحله پایانی از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که می‌باید ساعت ۱۵ روز ۹ شهریورماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی

آنالیزور: علی مدهنی – سعید ابراهیمی

ماساژور: سجاد امیری

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.