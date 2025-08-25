سامی یوسف، هنرمند موسیقی، با برگزاری کنسرتی در استانبول، بخشی از درآمد آن را به حمایت از مردم غزه اختصاص داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سامی یوسف، پس از یک وقفه طولانی کنسرتی با عنوان «بین دو دریا» را با حضور ۲۵ هزار نفر در استانبول برگزار کرد و بخشی از درآمد آن را برای حمایت از مردم غزه اختصاص داد.

در این کنسرت او با ارکستر ۷۵ نفره و هنرمندان بین‌المللی روی صحنه رفت و قطعه «دیدار» را به غزه تقدیم کرد.

سامی یوسف در این کنسرت، ابتدا به زبان ترکی برنامه را آغاز کرد و گفت: خداوند از کل امت اسلامی و بشریت محافظت کند و از هر بدی در امان نگه دارد.

او دامه داد: دعای ما همیشه همراه برادران و خواهرانمان در غزه و فلسطین است؛ ما صدای شما را می‌شنویم و در کنار شما هستیم، خداوند یاور و حافظ شما باشد.