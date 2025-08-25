پخش زنده
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام آذربایجان غربی از سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیارد تومان این مجموعه در بخشهای مختلف شهرستان سلماس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سهندی با بیان اینکه توجه به زیرساختهای آموزشی از اولویتهای ستاد است، اظهار کرد: در سلماس ۶ مدرسه با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده که نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی شهرستان خواهد داشت.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از اجرای سه طرح بزرگ آبرسانی در سلماس خبر داد و افزود: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا درآمده و در آینده نزدیک بخش مهمی از نیازهای آبی منطقه را تأمین خواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به حمایتهای اجتماعی ستاد گفت: لوازم سرمایشی در اختیار گروههای مردمی و جهادی قرار گرفته و بستههای تحصیلی نیز میان دانشآموزان مناطق محروم و مرزی توزیع شده است.
به گفته مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام، در راستای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، تاکنون برای یکهزار نفر از مردم سلماس تسهیلات بانکی فراهم شده است.