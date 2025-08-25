به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: باتوجه به رصد و پایش و بررسی فضای مجازی از سوی کارشناسان پلیس فتای این انتظامی مشخص شد فردی با هویت نامشخص با ایجادصفحه ای در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و نشر محتوایی مجرمانه می‌ کند که رسیدگی و شناسائی این فرد متخلف در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ فخرالدین رستم‌پور افزود: با توجه به رصد اطلاعاتی و فنی متهم شناسایی و دستگیر و در بازجویی‌های فنی و پلیسی به جرم خود مبنی بر تشویش اذهان عمومی و نشر محتوای مجرمانه اعتراف و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطر نشان ساخت: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که به سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغوا کننده مخالفان داخلی و خارجی را نخورند و از تشویش اذهان عمومی علیه اشخاص در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ و یا ۰۹۶۳۸۰ به پلیس اطلاع دهند.