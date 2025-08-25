وی افزود: امسال در راستای تامین مسکن مددجویان این نهاد ۶۴۶ واحد مسکونی با اعتباری بیش از ۱۶۵ میلیارد ریال در سطح استان احداث شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان اظهار کرد:‌ تامین مسکن مددجویان یکی از اولویت های این نهاد به منظور تامین سرپناه برای آنهاست که در این راستا امسال۹۵ مسکن به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کمک هزینه بلاعوض تعمیر شده است.

شیخ پور با بیان اینکه ۴۷۱ مورد به ارزش۹۷ میلیارد ریال کمک به احداث فضای جانبی شده است، اضافه کرد: در این مدت برای تعمیر و فضا سازی حدود ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات شده است.

وی ادامه داد: پنج هزار واحد مسکن روستایی مددجویی در سه سال گذشته در این استان آغاز و تاکنون بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد تحویل شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان یادآور شد: امسال هفت واحد منزل مسکونی با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال برای مددجویان این نهاد خریداری وتحویل داده شده است.

شیخ پور با اشاره به اینکه مسکن یک خدمت گرانقیمت است و حمایت و همراهی مسوولان در این زمینه بسیار مورد نیاز است، گفت: به منظور خرید و احداث مسکن مددجویان این نهاد امسال ۱۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.