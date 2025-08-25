به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال تهران فردا (سه‌شنبه) در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران در ورزشگاه شهرقدس به مصاف ذوب‌آهن اصفهان خواهد رفت.

نونو میگل مورایس مربی تیم فوتبال استقلال امروز (دوشنبه) در نشست خبری پیش از بازی با ذوب‌آهن اصفهان، اظهار کرد: اول از همه باید درباره ریکاردو ساپینتو حرف بزنم که در استقلال سخت کار می‌کند و زحمت می‌کشد. او باید امروز به جای من پاسخگوی اهالی رسانه می‌بود، اما متاسفانه به دلیل محرومیت نمی‌تواند این کار را انجام دهد. دل ما برای او روی نیمکت تنگ شده و او مستحق است که بخشیده شود.

وی افزود: تمامی بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و اتحاد خوبی بین بازیکنان و کادر فنی برقرار است. بازیکنان جدید تازه به ما اضافه شده‌اند که از این بابت خوشحالیم و به همه ایمان داریم.

مربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: فردا در هفته دوم لیگ برتر یک رقیب سرسخت به نام ذوب‌آهن پیش‌ِروی خودمان داریم، اما آنها را به طور کامل آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم باید چگونه و با چه روشی بازی کنیم.

مورایس تصریح کرد: ذوب‌آهن در بازی هفته گذشته خود شکست خورد و به طور حتم تغییراتی در ترکیب خود به وجود خواهد آورد، اما هدف ما پیروزی و کسب سه امتیاز کامل مسابقه است.

وی تاکید کرد: دوست داریم در حضور هواداران خود در ورزشگاه آزادی بازی کنیم، چون به حمایت آنها نیاز داریم، اما در حال حاضر چاره‌ای جز بازی در ورزشگاه شهر قدس نداریم و از هواداران می‌خواهم که ورزشگاه را پر کنند.

مربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: بازیکنان باتجربه‌ای داریم که می‌توانند با هوش خود به ما کمک کنند. ما به تمام بازیکنان نیاز داریم و هدفمان این است که در هر بازی پیروز شویم و اکنون نیز به پیروزی مقابل ذوب‌آهن فکر می‌کنیم.