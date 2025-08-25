پخش زنده
امروز: -
سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای درباره ایستادگی ایران در برابر فشارهای آمریکا، هشدار نسبت به توطئههای دشمنان و ضرورت وحدت ملی با انعکاس گسترده در رسانههای پاکستان همراه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، خبرگزاری «تریبون اکسپرس» سخنان آیتالله سید علی خامنهای را با محوریت ایستادگی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل، قدرتگیری کشور پس از جنگ خرداد و ضرورت حفظ وحدت داخلی بازتاب داد.
این رسانه پاکستانی نوشت: رهبر ایران تأکید کرد که حملات خردادماه آمریکا و اسرائیل با هدف بیثباتسازی ایران صورت گرفت، اما ملت ایران با مقاومت و همراهی نظام و نیروهای مسلح «ضربه محکمی به دشمنان وارد کرد».
همچنین تریبون اکسپرس نیز با پوشش این بیانات نوشت به گفته رهبر ایران، هدف نهایی آمریکا مطیع ساختن ایران است و راهبرد دشمن برای آینده ایجاد اختلاف داخلی از طریق «مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی» میباشد.
در نهایت، این روزنامه اشاره کرد که رهبر انقلاب، ایران را امروز متحد و یکپارچه توصیف کرده و خاطر نشان ساخت که ایران در برابر هرگونه فشار خارجی تسلیم نخواهد شد.
در همین حال شبکه خبری «جیو نیوز» گزارش داد رهبر انقلاب اسلامی با رد فشارهای واشنگتن تأکید کرده جمهوری اسلامی هرگز تسلیم خواستههای تحقیرآمیز نخواهد شد. این شبکه یادآور شد که پس از حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران، مذاکرات هستهای به حالت تعلیق درآمده و اکنون نیز اروپا تهدید کرده است در صورت عدم بازگشت ایران به میز گفتوگو، تحریمهای سازمان ملل دوباره فعال خواهد شد.
روزنامه «داون» هم با تیتر «آِت الله خامنهای: آمریکا میخواهد ایران را مطیع خود کند» گزارش خود را منتشر کرد و محور اصلی سخنان رهبر انقلاب را وحدت ملی دانست. این روزنامه نوشت آیتالله خامنهای تأکید کرده دشمنان تنها با ایجاد تفرقه میتوانند به کشور ضربه بزنند، اما ملت ایران در دفاع از استقلال و نظام سیاسی خود متحد خواهد بود.
داون همچنین به نقل از رهبر ایران یادآور شد که تنها یک روز پس از حمله اسرائیل، متحدان آمریکا در اروپا گردهم آمدند تا درباره آینده ایران پس از جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
وبسایت «آج نیوز» نیز با بازتاب این سخنان تحت عنوان «ایران هرگز مطیع آمریکا نخواهد شد» تأکید کرد رهبر انقلاب اسلامی صریحاً گفته است مردم ایران با تمام قدرت در برابر چنین خواستههای غلط خواهند ایستاد.
آج نیوز به نقل از آیتالله خامنهای افزود کسانی که توصیه میکنند ایران شعارهای ضدآمریکایی را کنار بگذارد، تنها به ظواهر مسائل نگاه میکنند و از واقعیتهای عمیق بیخبرند.