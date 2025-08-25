پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با اشاره به آغاز فصل برداشت زیتون در این شهرستان به باغداران هشدار داد از به کارگیری اتباع بیگانه به عنوان نیروی کار خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به اینکه برخی افراد در آستانه فصل برداشت زیتون در شهرستان رودبار قصد استفاده از نیروی کار اتباع بیگانه را دارند گفت: استان گیلان جزو استانهایی که به کارگیری اتباع خارجی در آن ممنوع است به همین دلیل هیچ فرد یا نهادی مجوزی برای بهکارگیری اتباع خارجی در این استان ندارد.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، هیچگونه مجوزی برای فعالیت اتباع بیگانه در بخش کشاورزی و سایر حوزهها صادر نمیشود و تمامی باغداران موظف هستند صرفاً از هموطنانمان به عنوان نیروی کار استفاده کنند.
فرمانده انتظامی رودبار با اشاره به اینکه پلیس با جدیت موضوع بهکارگیری اتباع بیگانه را رصد کرده و با متخلفان برخورد میکند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت اتباع بیگانه، موضوع را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام گیرد.