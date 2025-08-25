بازار سرمایه ایران در یک سال نخست دولت چهاردهم، شاهد رشد قابل توجهی در برگزاری مجامع الکترونیک ناشران بورسی از طریق درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (دیما) بوده است؛ به گونه‌ای که تعداد این مجامع نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: درگاه «دیما» به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات چند سال اخیر بازار سرمایه، از تابستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ میزبان برگزاری ۳۳۴ مجمع آنلاین بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، تنها ۲۷۳ مجمع از طریق این سامانه برگزار شده بود که این رشد نشان‌دهنده استقبال گسترده ناشران و سهامداران از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت بورس هوشمند است.

این افزایش در برگزاری مجامع الکترونیک، علاوه بر تسهیل مشارکت سهامداران خرد، باعث افزایش شفافیت، نظارت‌پذیری و کاهش هزینه‌های ناشران و سهامداران شده است. پیش از این، محدودیت‌های جغرافیایی و هزینه‌های حضور فیزیکی مانع حضور گسترده سهامداران خرد در مجامع می‌شد، اما با دیما، امکان حضور و رأی‌گیری آنلاین برای همه سهامداران از هر نقطه فراهم شده است.

از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به امکان حضور همزمان در چند مجمع مختلف بدون دغدغه زمان و مکان اشاره کرد که تجربه سهامداری را به صورت قابل‌توجهی ساده‌تر، هوشمندانه‌تر و عادلانه‌تر کرده است.

این دستاورد مهم، نمادی از حرکت بازار سرمایه ایران به سمت دیجیتالی‌سازی، عدالت و شفافیت بیشتر در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.