کارشناس مسئول محیط زیست هرمزگان گفت: اکنون هوا بصورت لحظهای برای همه گروههای سنی در وضعیت خطرناک قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مریم ملک پوری افزود: این وضعیت تا شب ادامه دارد و شهروندان از حضور غیر ضروری در فضای باز بپرهیزند و درصورت نیاز از ماسک استفاده کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان هم گفت: به علت ورود سامانه همرفتی گرد و غبار به هرمزگان، اکنون دید افقی در بندرعباس به صد متر کاهش یافته است.
سعیده خوارزمی افزود: سرعت باد در شهرستان بندرعباس بیش از ۴۰ کلیومتر بر ساعت است که در ارتفاعات موجب بارندگی میشود.
وی گفت: وقوع طوفان، رگبار باران، رعد برق و تند باد لحظهای را در شهرستان بندرخمیر پیش بینی کرد.
خوارزمی افزود: در ساعات گذشته در سردشت بشاگرد شش، و تنگه زاغ ۷ و دو دهم میلی متر باران باریده است.
کارشناس هواشناسی گفت: این سامانه همرفتی امشب از استان خارج میشود.
دید افقی بطور طبیعی ۱۰ کیلومتر است.