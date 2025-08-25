با حمایت بنیاد برکت صورت گرفت:
اعزام ۷۰ نفر زائر طرح محلات ۲۰۲۰ کهگیلویه و بویراحمد به سفر اربعین
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۷۰نفر زائر شامل جوانان و ارکان فعال اجتماعی محلات حاشیه نشین فعال در طرح تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ محله به سفر اربعین خبر داد.
، ابوذر صناعی نیا گفت: این افراد از خانههای برکت احسان قرارگاه محلات بنیاد برکت به صورت هماهنگ در قالب کاروان رهسپاران عصر ظهور به مدت ۷ روز به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاروان رهسپاران عصر ظهور با حمایت قرارگاه تحول و توانمند سازی معاونت اجتماعی ستاد طی سه سال اخیر در استان همزمان با سراسر کشور در حال اجرا میباشد.