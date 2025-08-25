با حمایت بنیاد برکت صورت گرفت:

اعزام ۷۰ نفر زائر طرح محلات ۲۰۲۰ کهگیلویه و بویراحمد به سفر اربعین

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۷۰نفر زائر شامل جوانان و‌ ارکان فعال اجتماعی محلات حاشیه نشین فعال در طرح تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ محله به سفر اربعین خبر داد.