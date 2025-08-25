اتمام رفع تداخلات اراضی در استان همدان و بازگشت ۹۵ هزار هکتار به کشاورزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا افلاطونی در نشست شورای اداری استان همدان، با بیان اینکه «طرح رفع تداخلات» قانونی از مجلس نهم با پیشنهاد شخص او به تصویب رسیده، افزود: یکی از مشکلات جدی کشور، اختلاف مالکیت در حدود سه میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی با منابع طبیعی بود که در استان همدان به‌صورت کامل حل شده است.

او تصریح کرد: در نتیجه این اقدام، ۹۵ هزار هکتار زمین که به اشتباه به عنوان اراضی ملی ثبت شده بود، به کشاورزان بازگردانده شد و حدود ۹۵ هزار پرونده قضایی بالقوه بدون مراجعه به محاکم خاتمه یافت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه ۹۲ درصد عرصه‌های مشمول رفع تداخلات در کشور تعیین تکلیف شده است، گفت: تاکنون این طرح در شش استان به طور کامل اجرا شده و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن در سایر استان‌ها ادامه دارد.

رضا افلاطونی همچنین از به‌کارگیری فناوری‌های نوین همچون ارتوفوتو و هوش مصنوعی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای دقت‌بخشی به فرایند رفع تداخلات خبر داد و افزود: همدان تنها استان کشور است که وسعت اراضی کشاورزی آن بیش از اراضی ملی است.

او تصریح کرد: پس از رفع تداخلات، مرحله تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای مالکان خصوصی آغاز خواهد شد که با همکاری سه قوه و در چارچوب قانون الزام به ثبت معاملات انجام می‌شود.