به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاک‌شوی ۱۳ قسمتی «پرسونا»، به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی، در فضایی روانشناسی است که با دریافت مجوز انتشار ساترا به‌زودی از پلتفرم فیلم‌نت منتشر خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در راستای ارتقای کیفیت، سلامت و جذابیت آثار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، در جلسه اخیر شورای صدور مجوز انتشار ساترا برنامه «پرسونا»، مجوز انتشار در پلتفرم فیلم‌نت را دریافت کرد.

شورای صدور مجوز تولید ساترا روز‌های دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روز‌های چهارشنبه در این سازمان تشکیل می‌شوند.