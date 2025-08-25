به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، در گفت‌و‌گو با شبکه عراقی «الاولی» هشدار داد، تهدید‌های مستقیم آمریکا و تهدید‌های غیرمستقیم اسرائیل رهبران عالی عراق را هدف قرار داده است. به گفته او، این فشار‌ها با هدف محدود کردن نقش حشد الشعبی صورت می‌گیرد و می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدام نظامی علیه عراق باشد.

المشهدانی توضیح داد، محتوای این تهدید‌ها از سوى مقام هاى امریکایی که با من و دیگر سران قواى عراق دیدار کردند چنین بوده است: «شما کشوری مستقل هستید و حق دارید هر قانونی را تصویب کنید، اما برخی قوانین، از جمله قانون حشد الشعبی، با قوانین آمریکا که در خصوص همکارى با عراق پیشتر توافق شده بود در تضاد است.»

المشهدانى افزود: «شرایط کنونی عراق و منطقه به‌گونه‌ای است که شتاب در تصویب قانون جدید حشد الشعبی می‌تواند پیامد‌های خطرناکی به همراه داشته باشد. اگر این پیامد‌ها نظامی نباشد، قطعاً با تحریم‌های شدید دولت ترامپ روبه‌رو خواهیم شد.»

رئیس مجلس عراق یادآور شد که قانون اولیه حشد الشعبی پیش‌تر تصویب شده و حقوق نیروهاى بسیج مردمى در قانون اساسی تضمین شده است. او تأکید کرد: «همان‌طور که از سال دو هزار و شانزده تاکنون صبر کرده‌ایم، مشکلی نیست اگر چند ماه دیگر نیز منتظر بمانیم تا شرایط منطقه آرام شود و سپس مراحل بعدی قانون را دنبال کنیم.»

او در تشبیهی گفت: «اصرار بر تصویب سریع قانون حشد الشعبی در شرایط فعلی، مانند خواستگاری از زنی در روز درگذشت پدرش است؛ اقدامی کاملاً نامتناسب با اوضاع موجود است؛ به‌ویژه آن‌که طرف آمریکایی نسبت به این موضوع حساس شده و تحولات منطقه نیز دامن‌گیر عراق شده است.»

المشهدانی همچنین با اشاره به ضعف توان پدافندی کشور افزود: «عراق از نظر سامانه‌های دفاع هوایی و جنگنده‌ها کاملا ضعیف است و تنها نیرو‌های زمینی ارتش، پلیس و حشد الشعبی در شرایط خاص توان دفاع از این سرزمین را دارند. از همین‌رو، اصرار آمریکا بر کنار گذاشتن حشد الشعبی را زمینه‌سازی برای یک اقدام نظامی زمینی علیه عراق می‌دانم و باید نسبت به آن هوشیار بود.»

وی بدون اشاره مستقیم به طرف مهاجم احتمالی، تلاش‌های صهیونیست‌ها برای تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» و نفوذ آنان در سوریه را خطری جدی برای امنیت عراق توصیف کرد.