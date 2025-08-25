آقای بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره کمبود برق صنایع (ناترازی انرژی)؛ گفت: رسالت دولت این است که زیرساخت‌ها را فراهم کند و تولیدکنندگان نیز سرمایه‌گذاری خود را بر تجهیزات فرآوری محصول متمرکز سازند، نه اینکه خودشان برق تولید کنند یا در حمل و نقل سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: متاسفانه فراهم نشدن این زیرساخت‌ها، تمامی صنایع را متاثر کرده و صنعت مس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خودتامینی انرژی؛ راهکاری ضروری اما پرهزینه

رئیس انجمن مس ایران افزود: اکنون صنایع مس، همانند مجموعه‌های فولاد، به دنبال ایجاد نیروگاه‌های خودتامینی به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی هستند، اما به ثمر رسیدن این طرح‌ها نیازمند زمان است.

شکوری تاکید کرد: دولت باید در این خصوص تمهیدی بیاندیشد، زیرا قطعی‌های برق خسارت‌های بسیاری به صنایع وارد می‌کند، به‌ویژه در حوزه صنایع فلزی مانند فولاد و مس. این موضوع مانع از دستیابی این مجموعه‌ها به سود مورد انتظارشان در آینده خواهد شد.

وی به افت سودآوری شرکت فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: سود این شرکت از حدود ۵۷-۵۸ درصد به زیر ۳۷ درصد رسیده است. وقتی سودآوری حتی از نرخ بهره بازار (بالای ۴۳-۴۵ درصد) کمتر باشد، نشان‌دهنده زیان‌ده بودن مجموعه است.

شکوری با بیان اینکه همین اتفاق در مجموعه مس نیز رخ می‌دهد، اظهار داشت: فشار‌های ناشی از محدودیت‌های مختلف، از جمله قطعی برق، باعث کاهش بهره‌وری شده است. این اقدامات، بخش معدنی را که می‌توانست ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، عملاً به سمت تعطیلی و محدود شدن سوق می‌دهد و این محل مهم ارزآوری دولت را نیز قطع می‌کند.

رئیس انجمن مس افزود: به جای جبران قطعی برق، شاهد وضع عوارض و مالیات بر صادرات هستیم. این روند، زنجیره‌های مواد معدنی و صنایع را ضعیف کرده و پتانسیل ارزآوری آنها را کاهش می‌دهد.

شکوری در مورد حرکت به سمت خودتامینی انرژی در صنایع مس گفت: این اقدام منطقی نیست؛ دولت باید از محل مالیات‌های دریافتی، هم‌زمان با توسعه صنایع، نیروگاه‌های خود را توسعه می‌داد و بنادر جدید ایجاد می‌کرد. اینها رسالت‌های دولت است.

وی با انتقاد از عدم توسعه زیرساخت‌ها، این موضوع را کوتاهی دولت خواند و افزود: همه دولت‌ها به نوعی مقصرند و امروز صنایع را به نقطه‌ای رسانده‌اند که عملا نه برق صنایع را می‌توانیم تامین کنیم، نه گاز را و نه در حوزه حمل و نقل می‌توان بار جابجا کرد و نه بنادر توسعه مناسب پیدا کرده است.

شکوری ادامه داد: این روند آسیب جدی به صنایع وارد کرده و برای جلوگیری از توقف تولید، صنایع ناچار به تامین برق از طریق پنل‌های خورشیدی شده‌اند که هزینه تولید را به شدت افزایش داده و توجیه اقتصادی ندارد.

زیان‌های چند میلیارد دلاری ناشی از قطعی برق

رئیس انجمن مس ایران گفت: وزارت نیرو با وجود تعهدات مبنی بر قطع نکردن برق صنایع، همچنان این اقدام را انجام می‌دهد که زیان‌های چند میلیارد دلاری به صنایع فلزی وارد کرده است.

شکوری در زمینه زنجیره تولید مس؛ گفت: در حالی که در جهان دو درصد از ذخایر مس در زنجیره تولید قرار می‌گیرد، این رقم در ایران زیر نیم درصد است.

وی افزود: حتی اگر بخواهیم زنجیره تولید را توسعه دهیم، با وجود ناترازی انرژی، تامین برق مورد نیاز ممکن نخواهد بود. اگر قرار باشد در صنایع فناوری پیشرفته(های‌تک) و پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کنیم، تولید کاتد مس گزینه بهتری است.

صادرات کنسانتره؛ بیشترین ارزش افزوده

شکوری در خصوص راهبرد صادراتی نیز؛ گفت: برای صادرات، بهتر است کنسانتره مس تولید و صادر شود، چرا که بیشترین ارزش افزوده و سود در این بخش از زنجیره مس نهفته است؛ مشابه فولاد که بیشترین سود در آهن اسفنجی آن است.

وی درباره آینده صنعت مس ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: آینده مس با نوآوری و فناوری‌های جدید، روشن است. گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت خودرو‌های برقی، مصرف مس را افزایش می‌دهد؛ به طوری که مصرف مس در خودرو‌های برقی به بیش از ۶۰ تا ۸۰ کیلوگرم می‌رسد، در حالی که این رقم در خودرو‌های معمولی حدود ۲۰ کیلوگرم است.

به گفته رئیس انجمن مس ایران؛ مس را می‌توان بهترین فلز برای سرمایه‌گذاری دانست؛ همانطور که گفته می‌شود مس، طلاست.