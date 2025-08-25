

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا کریمیان با اعلام این خبر گفت: کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمون‌ها از امروز (دو‌شنبه ۳ شهریور) از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

وی ادامه داد: در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۶۷۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۷۰ درصد مرد و ۳۰ درصد زن هستند و این آزمون صبح جمعه ۷ شهریور در ۸۲ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۱۶ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.

کریمیان در مورد آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در این آزمون تعداد ۷۳ هزار و ۷۶۸ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند و این آزمون در ۸۶ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۹۳ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان ثبت‌نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.