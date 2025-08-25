به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «یخبستگی»، «ورق الخیال»، «بالزی»، و «باغ عدن»، که در فاصله‌ زمانی ۱۸ تیر تا ۲۱ مرداد سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «یخبستگی» که به کارگردانی احمد سلگی در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۹ اجرا و میزبانی از ۴ هزار و ۴۱۹ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «ورق الخیال» که به کارگردانی اسماعیل گرجی در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۱ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۴۰۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۹۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان داشته‌ است.

نمایش «بالزی» به کارگردانی رضا کرمی‌زاده در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان، و با ۳۰ اجرا توانست با میزبانی از ۲ هزار و ۴۵۱ تماشاگر به فروشی معادل ۴۸۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «باغ عدن» به کارگردانی شایان افشردی نیز در سالن سمندریان و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و با ۱۲ اجرا توانست با میزبانی از ۷۲۵ تماشاگر فروشی معادل ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داشته باشد.