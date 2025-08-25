در نخستین روز برگزاری جشنواره ناتینگ هیل در غرب لندن، ۱۴۰ نفر به اتهام فعالیت‌های ضد اجتماعی، بازداشت شدند که در مقایسه با روز نخست این جشنواره در سال گذشته، ۴۰ درصد افزایش دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جشنواره ناتینگ هیل از روز شنبه این هفته در لندن آغاز شد و امروز دوشنبه، آخرین روز آن است.

پلیس شهر لندن، با گسیل هفت هزار افسر، تلاش کرده جلوی جرایم از جمله تجاوز و سرقت را در جریان برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در پایتخت انگلیس بگیرد.

روزنامه دیلی میل نوشت براساس گزارش پلیس، افراد بازداشت شده در این جشنواره، با اتهام‌های مجرمانه همچون دزدی، حمله به پلیس، آزار جنسی، خرید و فروش مواد مخدر و داشتن سلاح، بازداشت شده‌اند.

پلیس لندن گفته با نصب ورودی‌های گشت و بازرسی به منطور ردیابی چاقو و قمه و نیز استفاده از خودرو‌هایی که دوربین‌های تشخیص فوری چهره را ممکن می‌سازد، تلاش می‌کند از بروز جرایم در "جشنواره ناتینگ هیل" پیشگیری کند.

در نخستین روز برگزاری این جشنواره در سال گذشته، ۱۴۰ نفر بازداشت شده بودند که امسال، در نخستین روز این جشنواره، ۴۰ درصد بر شمار بازداشتی‌ها افزوده شد. انتظار می‌رود امروز و در سومین روز از این جشنواره، حدود یک میلیون نفر از آن بازدید کنند.

نشریه دیلی میل نوشت پارسال در جریان برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در لندن، ۳۴۹ نفر بازداشت شدند، ۸ نفر با چاقو و قمه زخمی شدند و ده‌ها جرم، از جمله جرایم خشن و تجاوزبه زنان و دختران، گزارش شد.

همه ساله همزمان با برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در لندن، جرایم متعددی روی می‌دهد، به افرادی تجاوز جنسی می‌شود، عده‌ای با چاقو و قمه مجروح می‌شوند و بعضا جان می‌بازند، خیابان‌های مسیر جشنواره، با تلی از زباله آلوده می‌شود، انبوهی از مواد مخدر رد و بدل می‌شود، به خانه‌ها و محل‌های کار در اطراف مسیر جشنواره حمله می‌شود و محوطه خانه‌های مردم تبدل به دستشویی می‌شود و شمار زیادی از مالکان در مسیر عبور کاروان‌های این جشنواره، ساختمان‌های خود را برای محافظت از آسیب‌ها و آلودگی‌ها با حفاظ‌های چوبی و فلزی می‌پوشانند.

دیلی میل افزود: در جریان برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در لندن در سال گذشته، حدود ۲۰ مورد آزار جنسی، حدود یکصد مورد حمل سلاح، از جمله سلاح گرم، ده‌ها مورد جیب بری، صد‌ها مورد همراه داشتن مواد مخدر از جمله مواد مخدر نوع الف (شامل کوکائین و هروئین)، ده‌ها فقره حمله به نیرو‌های امدادی از جمله نیرو‌های آتش نشانی و آمبولانس و حدود یکصد مورد تلاش به منظور بر هم زدن نظم عمومی، گزارش شد. همچنین هزاران کیلو زباله در مسیر این جشنواره و خیابان‌های اطراف پراکنده شد که نیرو‌های شهرداری لندن، ساعت‌ها مشغول جمع آوری آن‌ها شدند.

"جشنواره ناتینگ هیل" از سال ۱۹۶۶ در خیابان‌های محله "ناتینگ هیل" در غرب لندن برگزار می‌شود و در سال ۲۰۰۶ مردم انگلیس آن را به عنوان یکی از نماد‌های این کشور برگزیدند. به نوشته روزنامه دیلی میل، این جشنواره، بزرگ‌ترین جشنواره خیابانی در اروپاست.