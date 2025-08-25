به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شیرزاد نجفی ضمن اشاره به اهمیت منابع آبی و خاکی استان و ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش مخاطرات سیلاب اظهار کرد: به منظور حفاظت از منابع طبیعی، کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب اراضی زراعی، تقویت ذخایر آب زیرزمینی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه کشاورزی و باغبانی، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مقابله با پدیده قاچاق چوب و تولید زغال، مجموعه‌ای از طرح های شاخص به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: طرح آبخیزداری در حوضه کوچهری با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و پروژه آبخیز ویسیان (چنار) شهرستان چگنی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند که با کنترل سیلاب و تقویت تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، نقش موثری در پایداری منابع آب و خاک استان ایفا خواهند کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستات با یادآوری اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با تولید زغال و قاچاق چوب به بهره‌برداری از سه پاسگاه حفاظتی سپیددشت خرم‌آباد، چم‌چیت دورود و شول‌آباد الیگودرز اشاره کرد و افزود: برای ساخت این پاسگاه‌ها ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

نجفی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان این اداره کل و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) سپاه ناحیه لرستان، اجرای طرح ها با بهره‌گیری از اعتبارات محرومیت‌زدایی با هدف کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه کشاورزی و باغبانی در مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در فاز نخست این تفاهم نامه، تاکنون سه طرح از جمله عملیات آبخیزداری دره اشگفت خرم‌آباد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد شامل احداث بندهای کنترل سیلاب، گابیون‌بندی، تثبیت فرسایش خندقی و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی منطقه آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: همچنین عملیات در حوضه آبخیز دمرود شهرستان معمولان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد و خوشاب (واشیان) شهرستان پلدختر با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد ادامه دارد که هر ۲ طرح با هدف کنترل رسوب، تقویت تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و فراهم کردن شرایط توسعه کشاورزی و باغبانی اجرا می‌شوند.

نجفی تصریح کرد: در هفته دولت عملیات اجرایی هشت طرح جدید از جمله آبخیز گیجالی بروجرد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال، حوضه آبخیز درب آستانه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال، حوضه آبخیز تل عجم شهرستان چگنی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال، دارابی کوهدشت و پیرجد خرم‌آباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: شهریورماه جاری مقدمات اجرای طرح های دیگری شامل حوضه آبخیز هیراب و سراب بیشه شهرستان دورود، قلعه گل و کرگانه خرم‌آباد، میراندَه الیگودرز، رومشکان و گُلم بحری دلفان انجام خواهد شد.