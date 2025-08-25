به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: ماموران انتظامی بخش رحیم‌آباد حین گشت زنی به یک دستگاه پیکان وانت حامل آرد مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی رودسر افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی در بازرسی از این محموله ۱۹ کیسه آرد قاچاق به وزن ۷۶۰ کیلوگرم را کشف کردند.

وی از تشکیل پرونده برای راننده ۴۸ ساله و سرنشین ۳۵ ساله و ارجاع آنها به مرجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این کشفیات را بیش از ۱۹۰ میلیون ریال برآورد کردند.