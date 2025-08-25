ایران در شهریور سال ۱۳۲۰ شاهد اتفاقات مهمی بود که سه رویداد مهم‌تر از همه بود: تجاوز قوای متفقین (شوروی و انگلیس) به خاک ایران، استعفای رضاشاه از سلطنت و سوم روی کار آمدن محمدرضا پهلوی.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، رضاخان سوم اسفند ۱۲۹۹ با کودتای انگلیسی‌ها آمد و سوم شهریور ۱۳۲۰ هم با دستور و اراده همان دوان انگلیس از قدرت برکنار و به خارج از کشور تبعید شد و البته یک خسارت بزرگ به نام اشغال و جنگ برای مردم برجای گذاشت.

وابستگی و ضعف تحلیل رضاخان، اشغال ایران را در جنگ جهانی دوم با پیامد‌های بسیاری مواجه کرد.

خالی شدن انبار مواد غذایی به ویژه گندم و قحطی بزرگ یکی از نتایج ایران بی دفاعی بود که رضاخان ساخته بود.

در این جنگ بیماری‌های واگیردار شیوع پیدا کرد و قحطی سلامت تعداد زیادی از مردم اصفهان را به کام مرگ کشاند.

در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران نیمی از جمعیت کشور آسیب دیدند و ثابت شد راه تامین امنیت ایجاد قدرت است.