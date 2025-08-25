پخش زنده
طرح ملی «فجر» با هدف ارتقای آموزشهای عمومی قرآن و تقویت جریان حفظ و درک مفاهیم از ابتدای تابستان آغاز شده و تا پایان فصل ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دارالقرآن بسیج کشور با اجرای طرح ملی «فجر» در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی، این طرح را به عنوان برنامه ای جامع و مستمر، در واحدهای قرآنی سراسر کشور به اجرا درآورد.
این طرح با هدف ارتقای آموزشهای عمومی و تقویت جریان حفظ و مفاهیم آیات قرآن، از ابتدای تابستان آغاز شده است و تا پایان فصل ادامه خواهد داشت.
طرح ملی «فجر» بر آن است تا علاوه بر آموزش صحیحخوانی و حفظ قرآن، فضای تازهای برای انس بیشتر آحاد جامعه با معارف الهی فراهم کند.
طراحی گامهای کوتاهمدت و تدوین ریزبرنامههای مشخص، از ویژگیهای این طرح است که بهصورت مرحلهای در طول سال پیگیری خواهد شد. تحقق توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هر مسجد، یک پایگاه قرآن باشد» نیز به عنوان چشمانداز نهایی این طرح در نظر گرفته شده است.
نخستین مرحله این برنامه، با عنوان طرح ملی «فجر ۱»، همزمان با ماه محرمالحرام آغاز شده است.
در این مرحله، سوره مبارکه «فجر» که در روایات به سوره امام حسین (ع) مشهور است، محور اصلی آموزشها قرار دارد. همچنین حفظ و مفاهیم سورههای مبارکه «بلد»، «شمس» و «لیل» نیز در دستور کار واحدهای قرآنی فعال کشور قرار گرفته است.
براساس برنامهریزی انجام شده، اجرای این مرحله تا پایان تابستان ادامه خواهد یافت و انتظار میرود با مشارکت گسترده پایگاههای مقاومت، زمینه انس روزافزون جوانان و عموم علاقهمندان با قرآن کریم بیش از گذشته فراهم شود.
طرح ملی «فجر»، عنوانی کلی و فراگیر است که در طول سال، متناسب با مناسبتهای دینی و نیازهای قرآنی جامعه، با محتوای آموزشی جدید و متنوع در سراسر کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در این طرح و دریافت اطلاعات تکمیلی، به پایگاههای مقاومت و واحدهای قرآنی در سطح کشور مراجعه کنند.