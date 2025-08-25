پخش زنده
تیم فوتبال چادرملوی اردکان فردا در قزوین به مصاف شمس آذر میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فوتبالیستهای اردکانی فردا در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در قزوین به مصاف تیم شمس آذر میروند.
این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز خواهد شد.
اردکانیها در هفته اول این رقابتها توانستند با تک گل علی خدادادی بر فولاد خوزستان فائق آیند تا لیگ را با پیروزی آغاز کنند.
شمش آذر هم در اهواز مقابل استقلال خوزستان به تساوی یک بر یک رسیده بود.
دیدار با فولاد در حالی به میزبانی چادرملو برگزار شد که این تیم به دلیل آماده نشدن ورزشگاه شهید نصیری یزد، در تهران از حریفان خود پذیرایی میکند.