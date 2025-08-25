در هفته دولت، ۶۶ طرح عمرانی و خدماتی با سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در بردسکن افتتاح یا ساخت آن آغاز می‌شود.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن در نشست با اعضای شورای اداری این شهرستان، با بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری با اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است، افزود: بیش از ۷۰ درصد اعتبارات این طرح‌ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

صفرنژاد افزود: مقرر شده است تا مدیران هر شب با حضور در یکی از مساجد، پس از شرکت در نماز مغرب و عشا، پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردم باشند.

بهره‌برداری از ۱۴ طرح برق‌رسانی

۱۴ طرح بزرگ برق‌رسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در بردسکن افتتاح شد.

مدیر برق شهرستان بردسکن در مراسم افتتاح طرح‌های برق این شهرستان که با حضور امام جمعه، فرماندار و تعدادی از اعضای شورای اداری در سالن اجتماعات اداره برق این شهرستان برگزار شد، گفت: صنعت برق شهرستان با تمام توان انسانی مشغول خدمت‌رسانی بوده و طرح‌های متعددی برای توسعه شبکه برق آماده بهره‌برداری است.

جواد رجبی‌اول، بخش اصلی طرح‌های برق‌رسانی را بازسازی، احیا و هوشمندسازی شبکه با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: مهم‌ترین طرح در این میان، مرحله نخست برق‌رسانی به سایت نهضت ملی مسکن با اعتبار چهار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به برق‌رسانی به چهار آبادی با اعتبارات ملی، اظهار داشت: تأمین برق این مناطق با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام و امسال نیز بیش از ۱۵۰۰ دستگاه سرچراغ در مدت دو ماه، نصب شد.

رجبی‌ ادامه داد: در حوزه پست توزیع عمومی، مقاوم‌سازی شبکه و هوشمندسازی نیز طرح‌های متعددی اجرا شده که این اقدامات ارزشمند با مشارکت مردم به ثمر نشسته است.

مدیر برق شهرستان بردسکن همچنین با اشاره به طرح‌های در دست اقدام، گفت: ساخت نیروگاه ۶۰ مگاواتی از محل اعتبارات دولتی و در زمین اهدایی، در حال اجراست و بیشترین حجم نیروگاه‌ها در خراسان رضوی در بردسکن انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۶۸ میلیارد تومان با مشارکت مردم و کشاورزان برای نصب پنل‌های خورشیدی هزینه شده است.

رجبی، طول شبکه ۲۰ کیلوولتی شهرستان بردسکن را هزار و ۳۵۰ کیلومتر ذکر کرد و گفت: همه باید در حفظ و توسعه شبکه توزیع برق مشارکت داشته باشیم.

ساماندهی ورودی‌های شهر بردسکن تا پایان امسال

ورودی‌های شهر بردسکن تا پایان سال تکمیل می‌شوند.



شهردار بردسکن اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و تورم باعث شده که به رغم تعهدات داده شده به شورای اسلامی شهر، تاکنون حدود ۷۰ درصد از برنامه‌ها عملیاتی شود.

محمدحسین مدیح افزود: زیرساخت‌های حوزه عمرانی شهرداری تکمیل شده است و در صورت تخصیص بودجه، هیچ مانعی برای اجرای طرح‌های جدید وجود ندارد.

او درباره طرح‌های در دست اجرا هم گفت: ورودی شهر از میدان سبزوار تا پایان سال تکمیل خواهد شد و میدان امام علی (ع) تا میدان شهید یغمایی که در دست ساخت است، از طرح‌های اصلی امسال محسوب می‌شود که با تکمیل این طرح‌ها، ترافیک شهری در مسیر امام علی (ع) تا صدف و بلوار شهید هنرور، روان‌تر خواهد شد.

مدیح همچنین به دو طرحی که اتمام شده، اما هنوز اجرایی نشده است، اشاره کرد و افزود: طرح میدان حسینی به دلیل مسائل مربوط به ورثه و ساختمان شهرداری قدیم به دلیل مشکلات حقوقی با اداره اوقاف، هنوز عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به تجهیز پارک ولیعصر (عج) به مساحت پنج هزار متر مربع، گفت: با طرح توسعه‌ای که برای این پارک در نظر گرفته شده است، مکانی مناسب برای حضور شهروندان و فرزندانشان فراهم خواهد شد.

مدیح در پایان با اعلام افتتاح ۱۰ طرح شهرداری در هفته دولت، افزود: با صرف بیش از ۲۰ میلیارد تومان، این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسند و مردم شهر بردسکن از خدمات آنها بهره‌مند خواهند شد.