گلایه از کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی تا نیاز به مرمت جاده دانسفهان را در این بسته خبری ببینید.

موضوع از شما، پیگیری از ما ، پاسخ از مسئولان در صدای مردم سوم شهریور ماه استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروندی در تماس با سامانه 162، خواستار نظارت جدی‌تر نهادهای ذیربط بر کیفیت خدمات و تعرفه‌های تعمیرات تلفن همراه شد.

یکی از ساکنان روستای رادکان تاکستان هم درباره کیفیت نامطلوب و رنگ غیرعادی آب شرب ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع برای حفظ سلامت اهالی شده است.

غلامپور رئیس کنترل کیفی امور آبفای تاکستان در این خصوص گفت:

کمبود دستگاه‌های خودپرداز در خیابان پرتردد تهران قدیم قزوین هم شهروندان رو با صف‌های طولانی و اتلاف وقت مواجه کرده و یکی از ساکنان این منطقه خواستار افزایش تعداد عابربانک‌ها در این محدوده شده است.

یکی از شهروندان در تماس با سامانه 162، از چاله های متعدد و ناایمن بودن مسیر دانسفهان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری مسئولین شده است.