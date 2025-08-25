پخش زنده
با دستور دادستان شوش؛ طرح ایمنسازی کانالهای پرخطر این شهرستان تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیرو دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در اردیبهشت ماه مبنی بر ایمنسازی کانالهای پرخطر آبیاری در محدوده شهری، عملیات حفاظبندی و ایمنسازی این کانالها با همکاری دستگاههای اجرایی بهطور کامل انجام و پروژه با موفقیت به پایان رسید.
مسلم کرمالهی با اشاره به ضرورت صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از حوادث ناگوار اظهار کرد: در پی دستور صادرشده، عملیات ایمنسازی بهسرعت آغاز شد و با همکاری شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری شمال خوزستان، شهرداری شوش و سایر دستگاههای مسئول، تمامی نقاط حادثهخیز شناساییشده در کوتاهترین زمان ممکن ایمنسازی شدند.
وی افزود: با اجرای این طرح، خطرات ناشی از تردد کودکان، عشایر و رهگذران در مجاورت کانالها بهطور چشمگیری کاهش یافته و یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم محقق شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شوش ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، تکمیل این طرح را گامی مهم در صیانت از حقوق عامه دانست و بر تداوم نظارت برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده تأکید کرد.