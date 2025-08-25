سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی: یکی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشتهای گلخانهای است و گلخانهها یکی از بهترین راهکار برای خروج از چالش کم آبی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احمد اسدی تولید محصول در چهار فصل سال، کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری را از جمله مزایای کشت گلخانهای عنوان کرد و گفت: در کشت گلخانهای میزان عملکرد تولید در یک هکتار فضای گلخانهای حداقل بین شش تا ۱۰ برابر میزان تولید زراعت در فضای باز است و میزان مصرف آب هم حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و بازدهی آب در حالت بهینه است.
او افزود: در استان مرکزی ۸۰۰ هکتار سطح تحت زراعت گلخانهای وجود دارد که از این میزان حدود ۵۵۰ هکتار آن گل و گیاهان زینتی و بقیه انواع سبزی و صیفی اعم از خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمهای و بادمجان زراعت میشود.
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه از مجموع گلخانههای استان سالانه حدود ۲۷۰ میلیون گل شاخه بریده و ۷۶ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی تولید میشود، افزود: بیش از ۸۰ درصد محصولات سبزی و صیفی و بیش از ۳۰ درصد محصولات گل و گیاهان زینتی استان صادر میشود.
اسدی با اشاره به اینکه توسعه زراعت گلخانهای یکی از برنامههای جهاد کشاورزی استان است، گفت: متقاضیانی که علاقمند به احداث گلخانه باشند، میتوانند از تسهیلات تبصرهای استفاده کنند به این صورت که ۸۰ درصد تسهیلات بانکی توسط دولت و ۲۰ درصد به صورت آورده متقاضی است که در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد.
در استان مرکزی ۶۴۰ واحد گلخانهای وجود دارد که در آن انواع سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی کشت و تولید میشود.