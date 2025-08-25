به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دبیر اجرایی همایش‌های آموزشی و ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشور گفت:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برای تولید کود استاندارد و باکیفیت از سوی شرکت‌های مطمئن داخلی برنامه‌ریزی و با فعال کردن سه هزار و ۵۰۰ کارگزار، شبکه فعالی برای توزیع کود در سطح کشور ایجاد کرده است.

قربانی جوکار افزود: ۸۰ تولید کننده کود درکشور با مرکز خدمات حمایت کشاورزی عقد قرداد دارند که ۸۷۵ نوع کود را به دست کارگزاران کود در سراسر کشور می‌رسانند.

وی همچنین گفت: طبق قرارداد عقد شده با این شرکت‌ها، کود‌های تولید شده استاندارد خریداری شده و از سوی کارگزاران سراسر کشور در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و در این همایش‌ها نیز مصرف‌کنندگان عمده و کشاورزان بزرگ نیاز‌های خود را به صورت مستقیم از تولید کنندگان تهیه و خریداری می‌کنند.

دراین همایش ۲۱ تولید کننده از سراسر کشور جدیدترین محصولات کودی خود را به نمایش گذاشتند .

در طول سال جاری ۳۲ همایش آموزشی و ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.