معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از تعمیرات اساسی گسترده در پالایشگاههای کشور در دولت چهاردهم بهمنظور تأمین امنیت سوخت خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، حجم قابلتوجهی از تعمیرات اساسی واحدهای حیاتی بنزینسازی در پالایشگاهها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدعلی دادور به انجام تعمیرات اساسی گسترده در پالایشگاههای سراسر کشور در طول یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف تضمین تأمین پایدار فرآوردههای راهبردی سوختی بهویژه بنزین موتور، نفتگاز و جلوگیری از هرگونه اخلال در چرخه تأمین و توزیع سوخت در جغرافیای گسترده کشور، در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و در رأس آن وزارت نفت و دولت، قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی انجامشده در پالایشگاهها، بر اساس دادههای جمعآوری شده و بررسیهای دقیق صورت گرفته از تعمیرات قبلی، برنامهریزی و اجرا شدهاند، افزود: همچنین در سالهای گذشته با توجه به چالش ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای راهبردی سوختی بهویژه بنزین موتور و نفتگاز، با به تأخیر انداختن اجرای تعمیرات اساسی یا انجام تعمیرات جزئی در پالایشگاهها، سعی میشد کاهش تولید تشدید نشود که این اقدام در کوتاهمدت به نظر چارهساز میرسید، اما میتوانست عواقب جبرانناپذیری در پی داشته باشد و ریسک بروز حوادث و توقفات ناخواسته را به شدت افزایش دهد.
حفظ تولید حداکثری و تأمین بیوقفه نیازها
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه با استقرار دولت چهاردهم، رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در زمینه تعمیرات اساسی پالایشگاهها به سوی پایدارسازی، رفع تمامی عیوب و توانبخشی تغییر کرد، ادامه داد: بر این اساس، حفظ و استمرار تولید حداکثری فرآوردههای راهبردی سوختی در پالایشگاههای کشور همزمان با اجرای برنامههای تعمیرات اساسی (با درنظر گرفتن چگونگی جبران تأثیر کاهش کمی و کیفی آن) در دستور کار قرار گرفت تا خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.
دادور به تشریح بخشی از اقدامهای انجامشده در ۱۰ پالایشگاه کشور در این حوزه از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت و گفت: تعمیرات اساسی واحدهای کلیدی مانند آلکیلاسیون، بازیابی اسید، تبدیل کاتالیستی بستر ثابت (CR ۱)، واحد افسیسی «FCC» و تقطیر ۱۰۰ در پالایشگاه آبادان انجام شده است، همچنین در همین دوره، پالایشگاه اصفهان نیز شاهد تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره ۱، واحد آیزوماکس شماره ۱، ارتقای ظرفیت و تعمیرات اساسی واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز، مجتمع بنزینسازی و واحد تقطیر شماره ۳ بود.
وی با اشار به اینکه در یکسال گذشته، تعمیرات اساسی واحد آرسیدی «RCD» و واحد تصفیه نفتا (NHT-۱۲) پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند انجام شده است، بیان کرد: همچنین بازسازی مجتمع RFCC نیز از مرداد امسال آغاز شده است که پیشبینی میشود تا آبان ۱۴۰۴ به طول انجامد. همچنین تعمیرات اساسی مشعل تمامی واحدهای فاز ۲ پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
تکمیل موفقیتآمیز تعمیرات اساسی
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه در پالایشگاه بندرعباس، واحد کاهش گرانروی در سرویس تقطیر نفت خام، واحد هیدروکراکر، واحد ایزومریزاسیون و کمپرسور گاز گردشی و تجهیزات داخلی راکتور واحد تبدیل کاتالیستی با احیای مستمر شماره ۲ نیز، تعمیر و رفع اشکال شدند، افزود: تعمیرات اساسی مجتمع بنزینسازی، بخش احیای مستمر پالایشگاه تبریز و واحدهای تبدیل کاتالیستی شماره ۱ و ایزومریزاسیون پالایشگاه تهران نیز به اتمام رسیده است.
دادور به تعمیرات اساسی انجامشده در پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس اشاره کرد و گفت: تعمیرات اساسی و تعویض برخی از تجهیزات واحد تصفیه نفتا و تبدیل کاتالیستی با احیای مستمر به همراه تعویض مبدل صفحهای پس از سه سال فعالیت، در نیمه فروردین ۱۴۰۴ با برنامهریزی دقیق فقط در دو هفته به اتمام رسید.
وی تعمیر اساسی مجتمع بنزینسازی پالایشگاه شیراز، تعمیر اساسی کامل پالایشگاه کرمانشاه و تعمیر واحدهای تبدیل کاتالیستی شماره ۱ و ۲ پالایشگاه لاوان را از دیگر اقدامهای انجام شده در زمینه اجرای برنامههای تعمیرات اساسی در یکسال گذشته دانست و تصریح کرد: در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، در حالی حجم قابلتوجهی از تعمیرات اساسی واحدهای حیاتی بنزینسازی در پالایشگاههای ستاره خلیجفارس، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز و بندرعباس انجام شده است که در مدت مشابه پارسال (۱۴۰۳) فقط چند واحد محدودتر در پالایشگاههای شازند، تهران و اصفهان مورد تعمیر قرار گرفته بود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پایان یادآور شد: برنامهریزی لازم برای اجرای تعمیرات در سایر شرکتهای پالایشی برای نیمه دوم امسال در نظر گرفته شده است تا پایداری و امنیت تأمین سوخت کشور در بلندمدت تضمین شود.