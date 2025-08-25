پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب دردیدار با فرماندار و اعضای شورای اداری تکاب که بمناسبت هفته دولت برگزار شد گفت: امید آفرینی در جامعه مستلزم همراهی دولت مردان در تحقق برنامههای در دست اجراست و در این زمینه همه مسؤلان باید با وحدت و همدلی در این مسیر گام بردارند.
امام جمعه تکاب گفت: تحقق عملیاتی کردن مرحله ۲ معدن طلای زرشوران، اتمام طرحهای نیمه تمام و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی و ایجاد بسترهای شور و نشاط اجتماعی مورد انتظار از دولتمردان است و همه مسؤلان باید برای تحقق این مهم دولت مردان را یاری کنند.
فرماندار شهرستان تکاب نیز در این دیدار گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا بسترهای خدمت به مردم نجیب با همدلی و هم افزایی مسؤلان محقق شود.
محمد نیکنام افزود: بررسی مسائل و مشکلات مردم خصوصا روستاییان عزیز طی دیدارهای چهره به چهره با آنان احصا و در مسیر تحقق آن قدمهایی برداشته خواهد شد.
وی گفت: تکمیل و تحویل طرحهای نیمه تمام، توجه جدی به زیر ساختهای اصلی شهرستان، توجه به حوزه کشاورزی از دیگر اولیتهای ما در ادامه خدمتگزاری به مردم شهرستان خواهد بود.
حاضران در این نشست بر وحدت و برادری و پیشبرد اهداف عالی دولت و تلاش برای رفع مشکلات و دغدغههای مردم تاکید کردند.