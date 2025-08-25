دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: دانشگاه‌ها و پارک‌ها باید نقش فعال در مسائل مهم جامعه و صنعت ایفا کنند تا هیچ ظرفیت مهمی از بین نرود و رسانه‌ها نیز به این موضوع بی‌توجه نباشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: پارک‌های علم و فناوری از کشف مسأله‌های صنایع خلاق و فرهنگی و معرفی آن به دانشگاه‌ها حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید مهدی شریفی امروز دوشنبه در دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارک‌های علم و فناوری کشور درباره مسیر توسعه خوشه‌های خلاق کشور گفت: تمرکز جدی این ستاد در چهار حوزه بازی، اسباب‌بازی، انیمیشن و صنایع خلاق است که در این زمینه شاخص‌ها را احصاء و با بزرگان این حوزه‌ها درباره دغدغه و اولویت‌ها گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: این تصمیم بر اساس ظرفیت‌های کشور و شاخص‌های درآمدی، فنی و فرهنگی اتخاذ شده است. ما به هیچ یک از صنایع خلاق بی‌توجه نیستیم و تلاش داریم که تمامی زیرسیستم‌ها را در چارچوب تعاریف جهانی و با رعایت ارزش‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی توسعه دهیم؛ در حال حاضر حمایت‌های معاونت علمی شامل کمک‌های مالی و معنوی است و هدف آن تقویت نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ فناوری نرم در کشور است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری، به اهمیت همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها و پارک‌ها باید نقش فعال در مسائل مهم جامعه و صنعت را ایفا کنند تا هیچ ظرفیت مهمی از بین نرود و رسانه‌ها نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه نباشند. شرط حمایتی ما این است که پارک‌ها یک کارنامه درخشان ارائه دهند و جذب سرمایه‌گذاران (VC) و سرمایه خارجی برای ما اهمیت دارد.

شریفی گفت: هر اقدامی که پارک‌ها در این مسیر انجام دهند، برای معاونت علمی ارزشمند است و جزء شاخص‌های ارزیابی ما قرار می‌گیرد. اکنون بیش از ۲۰۰ شاخص برای حوزه‌های بازی، اسباب‌بازی و انیمیشن تدوین کرده‌ایم و این شاخص‌ها مکتوب و برای تمامی ذی‌نفعان ارسال شده است. این شاخص‌ها شامل میزان حضور در تحقیق و توسعه طرح‌ها نیز می‌شود و در هر جلسه، معاون پژوهشی پارک‌ها باید در این زمینه گزارش دهند.

وی افزود: از جهاد دانشگاهی درخواست داریم که ناظر برنامه این ستاد پارک علم و فناوری باشد. همچنین پارک‌ها به سمتی برود که با شناسایی یا شکار مسأله صنایع خلاق برای رفع آن به دانشگاه‌ها کمک کنند. دانشگاه باید مسأله کشور را شناسایی و رفع کند.

دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارک‌های علم و فناوری کشور، توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و به میزبانی پارک فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، از صبح امروز دوشنبه ۳ شهریور به مدت ۳ روز در تهران برگزار می‌شود.