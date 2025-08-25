پخش زنده
ربیع الاول؛ ماه فرود ذخایر برکات و نور خدا بر زمین از راه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس مذهبی هرمزگان گفت: ماه ربیع الاول پر از مناسبتهای مختلف مذهبی است که مایهی شادی مسلمانان و بهانهای برای برگزاری جشن و شادی است.
حجت الاسلام میرزایی با اشاره به اینکه ربیعالاول سومین ماه قمری و ماهی است که بهار نامیده میشود افزود: این ماه به دلیل وقایع مهمی مانند تولد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و همچنین پایان ماه صفر و آغاز ماه شادی اهل بیت (ع) بسیار مبارک و فرخنده است.
هرمزگان غرق شادی و سرور جشنهای غدیر
وی گفت: ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله علیها از جمله اتفاقی است که گفته شده در ماه ربیعالاول رخ داده است.