به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس مذهبی هرمزگان گفت: ماه ربیع الاول پر از مناسبت‌های مختلف مذهبی است که مایه‌ی شادی مسلمانان و بهانه‌ای برای برگزاری جشن و شادی است.

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به اینکه ربیع‌الاول سومین ماه قمری و ماهی است که بهار نامیده می‌شود افزود: این ماه به دلیل وقایع مهمی مانند تولد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و همچنین پایان ماه صفر و آغاز ماه شادی اهل بیت (ع) بسیار مبارک و فرخنده است.

وی گفت: ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله علیها از جمله اتفاقی است که گفته شده در ماه ربیع‌الاول رخ داده است.