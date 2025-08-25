به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران امروز دوشنبه ۳ شهریور در یک بازی دوستانه برابر تیم آرمینه تهران به میدان رفتند و با ارائه نمایشی تهاجمی و هماهنگ، با هفت گل حریف خود را مغلوب کردند.

کادر فنی تیم ملی در این دیدار، تمامی بازیکنان حاضر در اردو را به میدان فرستاد تا شرایط آنها را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

عملکرد تک‌تک بازیکنان توسط کادر فنی در این دیدار دوستانه آنالیز شد.

مارال ترکمان (۲ گل)، فرشته کریمی (۲ گل)، سارا شیربیگی، عاطفه برقی و مهتاب بنایی در این دیدار گلزنی کردند.

گفتنی است، فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان به همراه کادر خود این دیدار را از نزدیک نظاره کردند.