پخش زنده
امروز: -
در سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه یک مورد ورود غیرمجاز احشام به عرصههای تحت حفاظت شناسایی و متخلف دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست پاسگاه محیطبانی گلمانخانه در سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه، یک مورد ورود غیرمجاز احشام به عرصههای تحت حفاظت را شناسایی و متخلف را دستگیر کردند.
بهزاد شیرپنجه افزود: در این مأموریت محیطبانان از چرای بیرویه و تخریب پوشش گیاهی منطقه جلوگیری کرده و ضمن تنظیم صورتجلسه، پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی اظهار کرد: پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از مهمترین زیستبومهای کشور و زیستگاه گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری است و حفاظت از آن نیازمند همکاری و همراهی همه اقشار جامعه میباشد.
شیرپنجه از شهروندان، دامداران و بهرهبرداران منطقه خواست در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و در صیانت از این سرمایه ملی با محیطبانان همکاری کنند.