\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645\u064a \u0645\u064f\u062a\u064e\u0641\u0650\u0642\u064a\u0646 \u062f\u0631\u0627\u064a\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u064a \u0645\u0631\u062f\u0645\u0650 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0646\u062c \u0648 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\u062f\u0631\u0627\u064a\u0646 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u0627\u064a\u0644\u0650 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0631 \u064a\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u0622\u0647\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u064a\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0648\u0633\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0645\u0648\u0631\u062f\u0650 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0633\u064a\u0628 \u0647\u0627 \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0632\u064a\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u062a\u062d\u0645\u0644 \u0634\u062f.\n\n\n\u00a0