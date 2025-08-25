به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: دومین مرحله طرح مهر درمان با حضور ۹ پزشک متخصص و فوق تخصص در این شهرستان اجرا شد.

دکتر صمیمی افزود: در این طرح، متخصصان و فوق‌تخصص‌های اطفال، داخلی، بیهوشی، رادیولوژی، چشم‌پزشکی، قلب و عروق، جراحی گوش، حلق و بینی، زنان و زایمان و همچنین پزشک عمومی، بیماران را با تعرفه دولتی معاینه کردند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، به ۴۰۰ بیمار در مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) بیضا خدمات درمانی با تعرفه دولتی ارائه شد.