پخش زنده
امروز: -
تولید علم امروز نشانهای از دست پر ایران در حوزه فناوری است و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نمونهای جامع از دست پر ایران در تولید علم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، تولید علم امروز نشانهای از دست پر ایران در حوزه فناوری است و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نمونهای جامع از دست پر ایران در تولید علم است.شهرکی که ایده شکل گیری آن برمی گردد به دهه ۷۰ محیطی که اولین و تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور است که حالا ۷۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور را در دل خود جا داده است.
برای ترویج پارکهای علم و فناوری در سطح دنیا حالا ۳ هزار محصول کاربردی و فناورانه در دل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شده محصولاتی که هر کدام گرهای از مشکلات کشور باز کرده و حتی به دیگر کشورها هم صادر شده که جلوی قاچاق کالا را گرفته و از اقتصاد ملی صیانت میکند.