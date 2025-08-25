به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، تولید علم امروز نشانه‌ای از دست پر ایران در حوزه فناوری است و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نمونه‌ای جامع از دست پر ایران در تولید علم است.شهرکی که ایده شکل گیری آن برمی گردد به دهه ۷۰ محیطی که اولین و تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور است که حالا ۷۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور را در دل خود جا داده است.

برای ترویج پارک‌های علم و فناوری در سطح دنیا حالا ۳ هزار محصول کاربردی و فناورانه در دل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شده محصولاتی که هر کدام گره‌ای از مشکلات کشور باز کرده و حتی به دیگر کشور‌ها هم صادر شده که جلوی قاچاق کالا را گرفته و از اقتصاد ملی صیانت می‌کند.