وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان مشهد تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرزانه صادق امروز در بازدید از سایت مسکن مهرگان مشهد افزود : مرحله اول این طرح به اتمام رسیده و در مرحله دوم از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد، ۳۰۰ واحد آماده تحویل به متقاضیان است و مردم باید برای تامین آورده خود اهتمام داشته باشند.
وی با تاکید بر تحویل واحدها با خدمات پشتیبان توضیح داد: اراضی پارک و فضای سبز به شهرداری تحویل شده و تفاهمنامهها برای نوسازی مدارس و ایجاد تجاریهای خرد در حال اجراست.
صادق افزود: به دلیل تعلق این واحدها به اقشار کمدرآمد، تلاش میکنیم وام جدیدی از صندوق مسکن تامین کنیم تا سرعت تحویل واحدها افزایش یابد.