به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت سدنا، دانش‌بنیان پیشرو در تولید ترموستات، درایو موتور، کلید کولر آبی و ادوات تلفن همراه، با رویکرد حل مشکلات ملی موتورهای BLDC را توسعه داده است. این موتورهای جدید باعث صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف برق کولرهای آبی می‌شوند و فاز اول توسعه با ظرفیت افزایش از 300 هزار به 500 هزار درایو موتور در سال در حال اجرا است؛ نیروهای انسانی از 70 به 100 نفر می‌رسند و بهره‌برداری کامل تا پایان امسال محقق می‌شود.