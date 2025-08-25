به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی دعوت شدگان به تیم هاکی روی یخ دختران زیر ۱۸ سال کشورمان به شرح زیر است:

۱. آیدا یزدانیان، ۲. شارمین طباطبایی، ۳. ملیکا مهابادی، ۴. زهرا میراخورلو، ۵. فرنیا یوسفی، ۶. پارمیس دولت آبادی، ۷. ملیحه علی بیگلو، ۸. آوا محمد، ۹. محیا هاشمی، ۱۰. آوین تاروردی زاده، ۱۱. سارا عرشیان، ۱۲. دینا ساوه شمشکی، ۱۳. یاسینا کریم زاده، ۱۴. باران خویلو، ۱۵. النا خرمی نیا، ۱۶. آیلین آدینه لو، ۱۷. مهرسا غلامی، ۸. ساغر هاشمی، ۱۹. رومینا هداوند، ۲۰. باران جدیدی، ۲۱. شهگل عرب، ۲۲. نفس قربانی، ۲۳. آریسا رامین، ۲۴. پارمیس جوان روح، ۲۵. درسا شعبانی

دروازه بان‌ها:

ترنم تاجیک، رومینا اسماعیلی، نازنین کارگر

با تصمیم کادر فنی، از این اسامی ۲۰ نفر به مسابقات جهانی تایلند اعزام می‌شوند.

مسابقات جهانی هاکی روی یخ دیویژن ۳ با حضور کشور‌های تایلند، لیتوانی، بلغارستان، ایران و کرواسی بهمن‌ ماه به میزبانی بانکوک برگزار می شود و تیم ایران با ترکیبی از جوان‌ترین و مستعدترین بازیکنان کشور، گام در مسیر رقابتی مهم و بین‌المللی خواهد گذاشت.