به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جمع خبرنگاران در این باره گفت: زنده یاد ابوالفضل باغبانی، نوجوان ۱۷ ساله کرمانی، در ۲۶ مرداد امسال به علت مسمومیت در بخش آی سی یو مسمومیت بیمارستان افضلی پور کرمان بستری شد، اما متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمان دچار مرگ مغزی شد.

شهراد تاج الدینی افزود: با تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده بیمار برای انجام اهدای عضو، دیروز یکشنبه دوم شهریورتحت عمل جراحی برداشت ارگان قرار گرفت و دو کلیه وی برای پیوند به بیمارستان افضلی‌پور منتقل و به دو آقا پیوند زده و کبد وی برای پیوند به بیمار نیازمند به شیراز منتقل شد.

به گفته وی، این ششمین اهدای عضو امسال است و تاکنون ۲۳۷ اهدای عضو در استان کرمان انجام شده است.

برای تجلیل از عوامل پیوند اعضا و دو هزارمین عمل پیوند عضو در کرمان، جشن نفس، جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۷ در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار می‌شود.