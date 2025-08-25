پخش زنده
امروز: -
فرماندار تکاب گفت: با پرداخت تسهیلات و کاهش دیوان سالاری اداری از سرمایهگذاری برای ایجاد بومگردی در تکاب حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد نیکنام در بازدید از مجموعه آب گرم احمدآباد و اقامتگاه بومگردی در تخت سلیمان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی مسئولان، حمایت از طرحهای بومگردی بوده و با هدف گسترش فعالیتهای بومگردی در شهرستان، از سرمایهگذاری در این حوزه حمایت میشود.
فرماندار تکاب افزود: تکاب دومین شهرستان آذربایجان غربی است که بیشترین تعداد واحد بومگردی را دارد و بومگردیهای اطراف تخت سلیمان تکاب همواره با استقبال مسافران همراه بوده است.
او گفت: توسعه این زیرساختها، گامی اساسی برای معرفی هرچه بیشتر تکاب و بهرهبرداری بهینه از جاذبههای آن برای رفاه مردم و رونق اقتصادی شهرستان است.