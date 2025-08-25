بمناسبت گرامیداشت روز پزشک امام جمعه و فرماندار این شهرستان با حضور در بیمارستان‌های عباسی و حضرت فاطمه زهرا (س) از پزشکان تجلیل کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر تیموری در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی پزشکان آنها را جان نثاران بعداز ۸ سال دفاع مقدس خواند و گفت: پزشکان و کادر درمان همیشه و در همه حال کنار مردم هستند.

فرماندار میاندوآب افزود: در زمان کرونا و جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که خط مقدم و مبارزان این عرصه پزشکان و کادر درمان بودند که هیچ وقت صحنه را ترک نکردند.

وی گفت: امروز ما وظیفه داریم تلاش‌های شبانه روزی پزشکان زحمت کش قدردانی و تجلیل کنیم.