وزیر آموزش و پرورش: راه‌اندازی ۱۳۰۰ مدرسه قرآنی در سراسر کشور در دستور کار است تا استعداد‌های قرآنی شناسایی و پرورش یابند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،علیرضا کاظمی در شورای آموزش و پرورش گفت: ۱۳۰۰ مدرسه قرآنی را برای شناسایی و کشف استعداد‌های قرآنی در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد.

کاظمی افزود: ۵ برنامه محوری شامل اجرایی سازی سند تحول بنیادین، با تعریف ۴۷ پروژه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار داریم که از راهبرد‌های اساسی آموزش و پرورش است.

وی، حمایت رهبری از دولت را موجب تقویت انگیزه خدمت رسانی دانست و گفت: بیانات رهبری پر محتوا و حکمت آمیز بود و کام دولتمردان را شیرین کرد هر چند مسئولیت دولتمردان هم بیشتر شده است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هرگز هزینه نیست بلکه بالاترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود که نتیجه ارزشمندی دارد.

کاظمی تصریح کرد: خیرین را شریک و همراه بزرگ خود می‌دانیم و از همه خیرین مدرسه ساز که در نظام تعلیم و تربیت سهم عظیمی دارند سپاسگزاریم.

وی به افتخارآفرینی دانش آموزان کشورمان هم اشاره کرد و گفت: در جنگ دوازده روزه علیرغم همه ممنوعیت ومحدودیت‌های ایجاد شده دانش آموزان کشور عازم المپیاد جهانی شدند و در نجوم ۵ مدال طلا کسب کرده و مقام اول جهان را بدست آوردند.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: همچنین در رشته ریاضیات در کشور چین یک طلا و چهار نقره و یک برنز کسب شد و دوم شدیم، در زیست با کسب ۳ مدال طلا و یک نقره سوم شدیم، در فیزیک با ۵ نقره رتبه پنجم بدست آمد، در هوش مصنوعی دو نقره و دو برنز گرفتیم و رتبه هشتم را کسب کردیم، در اقتصاد با دو نقره و دو برنز رتبه ۱۸ شدیم و در مجموع بیش از ۴۲ مدال رنگارنگ کسب کردیم و از کشور‌های اروپایی بالاتر قرار گرفتیم.

کاظمی بیان کرد: تمام مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور ناشی از چند غفلت است که با رفع آنها می‌توان از چالش‌ها عبور کرد.وزیر آموزش و پرورش گفت: غفلت از نظام تربیتی خانواده، غفلت از تربیت در اوان کودکی بعنوان بهترین فرصت طلایی و غفلت از نقش معلم در توسعه پایدار ما را دچار چالش و بحران کرده است.

کاظمی اضافه کرد: امروز خانواده‌ها مهارت لازم برای مواجهه با فرزندان را ندارند لذا آسیب می‌بینیم و در گذشته در سال‌های طلایی کودکی یک سری ناهنجاری در مهد کودک و پیش دبستانی‌ها بعنوان هنجار آموزش داده شد که آسیب دیدیم که آن را جبران کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: امروز بحران آب و برق وانرژی و مصرف بی رویه ناشی از آن است که دچار کوچک انگاری در نظام تعلیم و تربیت شده‌ایم و این غفلت از سوی رئیس جمهور محترم بخوبی تشخیص داده شده و اولویت ایشان آموزش و پرورش است که می‌تواند سرآغاز یک حرکت عظیم باشد.

کاظمی یادآورشد: ۷۴۰۰ پروژه بزرگ در سطح کشور در دست اجراست که ۲۴۰۰ پروژه در سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شود و در این راه خیرین همراه ما هستند به طوری که در سال گذشته تعهد خیرین ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که امسال این میزان به ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری امام جمعه قزوین هم با بیان اینکه منشا همه مشکلات امت اسلام مهجور بودن قرآن در میان امت است گفت: ما اگر فرهنگ قرانی را تقویت کنیم همه شئون مادی و اخروی احیا خواهد شد.

محمد نوذری استاندار هم بیان کرد: جمعی از صنعتگران استان علاوه بر فعالیت‌های تولیدی خود، در حوزه مسئولیت اجتماعی ورود کرده و اقدامات ارزشمندی در زمینه مدرسه‌سازی انجام داده‌اند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام اجتماعی هستیم و خوشبختانه در استان این همدلی به‌خوبی شکل گرفته است.

استاندار با اشاره به تقدیر مقام معظم رهبری از دولت چهاردهم و تأکید بر وحدت ملی افزود: با همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی، جلساتی در راستای وحدت تشکیل شده و همه بر سر یک هدف مشترک یعنی توسعه استان تفاهم داریم.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک، و البرز در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجرای کامل سند تحول بنیادین، رفع مشکلات معیشتی و رفاهی فرهنگیان، و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

محمدبیگی گفت: سخنان اخیر مقام معظم رهبری، بر اتحاد و انسجام ملی میان دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم تاکید داشت؛ لذا ما نیز این مهم را سرلوحه خود قرار می‌دهیم.

وی با تقدیر از زحمات خیرین مدرسه‌ساز، اعلام کرد: با تلاش خیرین و تیم اجرایی نوسازی مدارس، ۳۵ مدرسه جدید تا مهرماه آماده بهره‌برداری در استان قزوین خواهد شد، لذا از این انسان‌های سخاوتمند تقدیر می‌کنیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز مهمترین مشکل آموزش و پرورش را عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواستار توجه ویژه به این سند شد و افزود: اصلاح فرآیند‌های جذب و گزینش معلمان بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی از وجود بیش از حد و خارج از استاندارد اتباع خارجی در مدارس ابراز نگرانی کرد و گفت: کمبود شدید معلم در مناطق محروم، کاهش کیفیت آموزش و عدم اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه جدی مدیران آموزش و پرورش قرار بگیرد همچنین خواستار توجه ویژه به مسائل رفاهی، درمانی و مسکن فرهنگیان هستیم.

محمدبیگی افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، از جمله افسردگی و ناهنجاری‌های اجتماعی، را زنگ خطری مهم برشمرد و تاکید کرد: خواستار اختصاص بودجه ویژه به طرح نماد و افزایش تعداد مشاوران تحصیلی و خانواده در مدارس هستیم. همچنین حجم بالای مطالب درسی غیرضروری و ضعف در مهارت‌آموزی و پژوهش بسیار آسیب زاست لذا خواستار توجه بیشتر اصلاح متون درسی و توجه به رشته‌های فنی و مهارتی هستیم.

نماینده استان فرسودگی مدارس و بدهی‌های سنگین آنها به دلیل هزینه‌های مختلف از جمله آب و برق را از دیگر چالش‌های مدارس دانست و گفت: باید در دولت این مشکلات برطرف شود.محمدبیگی با انتقاد از برخی انتصابات سیاسی اعلام کرد: مطالبه مهم ما از وزیر آموزش و پرورش این است که اجازه انتصابات سیاسی که به شایسته‌سالاری آسیب می‌زند، را در سطح کشور و استان قزوین ندهد، باید ملاک انتخاب مدیران، تخصص و تعهد باشد.