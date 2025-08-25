به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در نشست شورای اداری خراسان رضوی با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت : گره‌هایی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بوجود آمده و باعث توقف طرح‌ها در این محدوده شده است که بایدهر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

غلامحسین مظفری افزود: مثلا هتلی در منطقه پیرامون حرم ساخته و واگذار شده است، اما هیچ ورودی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در دوره قبل با کل واگذاری‌ها در ارتفاعات جنوبی به واحد‌های نظامی و انتظامی و اداری مخالف بودیم، اما امروز اراضی ارتفاعات جنوبی مشهد واگذار شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به طرح‌های زیربنایی استان گفت: در طرح‌های بزرگی همچون آزادراه‌ها فرصت‌هایی از دست رفته است، در طرح آزادراه حرم تا حرم، نسبت مشارکت ۳۰ (دولت) به ۷۰ قرارگاه (خاتم الانبیا) وجود دارد که تنها در یک یا ۲ طرح مشابه در کشور چنین نسبتی برقرار است، در حالی که حتی نسبت ۵۰ به ۵۰ نیز بدین منظور در شورای عالی زیارت تصویب شده است.

وی افزود: از وزیر راه و شهرسازی درخواست می کنم از طرح‌های زیربنایی استان حمایت بیشتری انجام گیرد تا بخش خصوصی بتواند برای مشارکت در اجرای آنها وارد عمل شود.

مظفری به دهه پایانی صفر و توفیقات بدست آمده در این مدت اشاره کرد و ادامه داد: در دهه پایانی صفر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش تلفات جاده‌ای رخ داد، این مدت از نظر حجم جمعیت و تردد تفاوت معناداری با مراسم اربعین دارد؛ زیرا در اربعین زائران ظرف یک ماه رفت و برگشت می‌کنند، اما در مشهد اوج رفت و آمد در مدت کوتاهی متمرکز می‌شود و فشار مضاعفی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: به همین دلیل ضروری است که تمامی بخش‌ها از حمل و نقل جاده‌ای و ریلی گرفته تا فرودگاه و آزادراه‌ها در سطح ملی دیده شوند و نگاه به جمعیت میلیونی زائران مشهد یک نگاه ملی باشد.

مظفری افزود: آزادراه‌ها و فرودگاه مشهد باید با رویکرد ملی توسعه یابند، چرا که این زیرساخت‌ها نه فقط برای مردم مشهد بلکه برای میلیون‌ها زائر از سراسر کشور و حتی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

️استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: مردم مشهد با تمام توان در میزبانی کوشیدند، در این ایام ۱۰ پویش مهم در استان طراحی و اجرا شد که از جمله مهم‌ترین آنها پویش «هم‌محله‌ای امام رضا (ع)» بود که در قالب این طرح مردم در محلات و منازل خود میزبان زائران بودند و پذیرایی از آنان را به عهده گرفتند.

وی افزود: این اقدام مردمی یک اتفاق مبارک و کم‌نظیر بود که جلوه‌ای از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشت، چنین رویکردی باید استمرار یابد و تقویت شود تا در سال‌های آینده شاهد مشارکت گسترده‌تر مردم در برگزاری و مدیریت مراسم دهه پایانی صفر باشیم.

وی به موضوع اختیارات واگذار شده به استانداران اشاره کرد و ادامه داد: در برخی حوزه‌ها از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر توانستیم اختیاراتی دریافت کنیم که موجب شد روند صدور مجوز‌ها از چهار تا پنج ماه به ۴۸ تا ۷۲ ساعت کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در برخی موضوعات حتی کم‌اهمیت‌تر هنوز موفق به دریافت مجوز از سطح ملی برای صدور مجوز در استان نشده‌ایم، با این حال آمادگی داریم در خراسان رضوی به هر میزان که اختیار واگذار شود با پذیرش مسئولیت، این امور را به بهترین شکل انجام دهیم و مطمئن هستیم که با توان موجود در استان‌ها، کار‌ها به‌خوبی پیش خواهد رفت.

️مظفری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان ادامه داد: ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی بر پایه بخش خصوصی استوار است، این استان از جمله استان‌هایی است که بخش خصوصی در آن به‌خوبی شکل گرفته و خوشبختانه عملکرد موفقی نیز داشته است.

️وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی استان از نظر کیفیت مصوبات، میزان حضور و برگزاری جلسات رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

️مطفری ادامه داد: همچنین رتبه کسب‌وکار استان که در ابتدای سال ۱۴۰۳ جایگاه بیست‌ودوم کشور بود، طی سه ماه اخیر به رتبه نخست ارتقا یافته که این موفقیت حاصل تلاش و همراهی بخش خصوصی و تعامل سازنده آن با دستگاه‌های دولتی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سهم این استان از هفت هزار کیلومتر آزادراه در کشور ۳۵ کیلومتر است، در حالی که ۳۰ میلیون زائر در سال پذیرش می‌کند و جزو استان‌های بزرگ کشور است، هوای مشهد به صورت شبانه روزی آلوده است و هواپیما‌ها هر روز با ارتفاع کم از روی مشهد عبور می‌کنند و آلودگی صوتی زیادی برای شهروندان دارند.

محمدحسین روشنک افزود: عمرانی و آبادانی در شهر مشهد متوقف شده است، زیرا شهرداری بودجه‌ای برای تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام ندارد.

وی ادامه داد: طرح‌های بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز بیشتر از ۶ سال است که بلاتکلیف مانده است، از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم توجه بیشتری به وضعیت طرح‌های عمرانی و شهرسازی این استان داشته باشند.