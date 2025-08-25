پخش زنده
امروز: -
محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، در پیامی درگذشت هنرمند فقید، زندهیاد مهرداد فلاحتگر، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام معاون سیما بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر عمیق، خبر درگذشت هنرمند فقید و خوشنام، زندهیاد مهرداد فلاحتگر، پس از سالها فعالیت هنری و مبارزه طاقتفرسا با بیماری سرطان، موجب تألم و اندوه فراوان گردید.
ایشان با تخصص، تعهد و اخلاق حرفهای خود در طول فعالیت هنریشان در عرصههای مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون، یادگارهای ارزشمندی را به ودیعه گذاشتند.
حضور پرفروغ آن مرحوم در مجموعههای خاطرهانگیزی، چون «بازگشت پرستوها»، «مردان آنجلس»، «یوسف پیامبر»، «به کجا چنین شتابان»، «از یادها رفته»، «بچه مهندس ۲» و «زیرخاکی»، گوشهای از کارنامه درخشان ایشان است که همواره در یاد و خاطره مخاطبان هنر دوستان باقی خواهد ماند.
اینجانب، فقدان این هنرمند فقید و محبوب را به خانواده محترم، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن سفرکرده رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت مینمایم.