بانوان سیرجانی در رقابت های کیک بوکسینگ قهرمانی استان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان استان کرمان به مناسبت هفته دولت با ۲۰۰ نفر شرکت کننده در ۴ رده سنی از شهرستان های کرمان _ سیرجان _زرند_رفسنجان_شهربابک و رابر به میزبانی شهرستان سیرجان در سالن شهید کشوری برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات ، شهرستان سیرجان با کسب ۲۰ مدال طلا ، ۱۶ مدال نقره و ۳۵ مدال برنز ، مقام اول تیمی را از آن خود نمود.
همچنین شهرستان های کرمان و رفسنجان به ترتیب عناوین دوم و سوم تیمی را کسب کردند.
و در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.