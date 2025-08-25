به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان استان کرمان به مناسبت هفته دولت با ۲۰۰ نفر شرکت کننده در ۴ رده سنی از شهرستان های کرمان _ سیرجان _زرند_رفسنجان_شهربابک و رابر به میزبانی شهرستان سیرجان در سالن شهید کشوری برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات ، شهرستان سیرجان با کسب ۲۰ مدال طلا ، ۱۶ مدال نقره و ۳۵ مدال برنز ، مقام اول تیمی را از آن خود نمود.

همچنین شهرستان های کرمان و رفسنجان به ترتیب عناوین دوم و سوم تیمی را کسب کردند.

و در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.





