به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تور دوچرخه‌سواری روت سالویشن ترکیه (آقایان) در ۴ مرحله ۵ تا ۸ شهریور برگزار خواهد شد. این مسابقات در سطح نیمه‌حرفه‌ای (کلاس ۲/۲) برگزار می شود و ۱۷ تیم از کشور‌های مختلف در این رقابت‌ها حضور دارند.

رکابزنان تیم ملی ایران؛ خلیل خورشید، محمد درزی رامندی، مهدی سهرابی، علی لبیب، حسین علیزاده، آیدین علی‌یاری و نیما ناطقی هستند. همچنین محمود وفایی به عنوان «سرپرست»، بهزاد کرم‌زاده «مربی» و سعید مبارکی «مکانیسین» ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.