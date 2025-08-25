حضور تیم ملی دوچرخهسواری ایران در تور بینالمللی ترکیه
تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان برای شرکت در تور بینالمللی روت سالویشن (Tour of Route Salvation) عازم ترکیه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تور دوچرخهسواری روت سالویشن ترکیه (آقایان) در ۴ مرحله ۵ تا ۸ شهریور برگزار خواهد شد. این مسابقات در سطح نیمهحرفهای (کلاس ۲/۲) برگزار می شود و ۱۷ تیم از کشورهای مختلف در این رقابتها حضور دارند.
رکابزنان تیم ملی ایران؛ خلیل خورشید، محمد درزی رامندی، مهدی سهرابی، علی لبیب، حسین علیزاده، آیدین علییاری و نیما ناطقی هستند. همچنین محمود وفایی به عنوان «سرپرست»، بهزاد کرمزاده «مربی» و سعید مبارکی «مکانیسین» ملیپوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند.