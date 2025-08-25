پخش زنده
بسیج سازندگی سپاه امام علی ابن ابی طالب استان قم در راستای محرومیت زدایی دهها طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در مناطق مختلف استان را راه اندازی و یا در دست اجرا دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسئول بسیج سازندگی استان قم از اجرای دهها طرح عمرانی، آموزشی و انرژی خورشیدی در مناطق محروم استان خبر داد و گفت: این سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در محرومیتزدایی و توسعه انرژی خورشیدی دارد.
علی رضا ایراندوست افزود: در حوزه آبرسانی، دو سوم اعتبارات استانی سال ۱۴۰۳ مربوط به طرحهای شرکت آبفا به بسیج سازندگی واگذار شده و این طرحها در حال اجرا هستند.
مسئول بسیج سازندگی قم با اشاره به همکاری این سازمان در طرحهای برقرسانی، گفت: بسیج سازندگی در سایتهای نهضت ملی مسکن از جمله پرنیان، طایقان، جعفریه و قنوات با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در انتقال برق مشارکت دارد.