۱۴ شی تاریخی و فرهنگی، از حفاران غیرمجاز در شهرستان جیرفت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: در راستای حفاظت پایدار، تثبیت امنیت و مبارزه با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی، ۱۴ قطعه شی تاریخی و فرهنگی از طریق کارکنان یگان حفاظت میراثفرهنگی پایگاه حفاظتی ورامین از توابع شهرستان جیرفت کشف و ضبط شد.
سرهنگ مجید فاریابی افزود: برابر نظر کارشناسان باستانشناسی این ادارهکل، اشیاء کشف شده دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شدهاند.
بگفته وی یگان حفاظت میراثفرهنگی با رویکرد پیشگیرانه و عملیاتی، مأموریت اصلی خود را صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی دانسته و مقابله با حفاران غیرمجاز و سودجویانی که میراث گذشتگان را تهدید میکنند از مهمترین اقدامات این یگان است و این تلاشها تضمینی برای پاسداری از هویت تاریخی، فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده بشمار میآید.